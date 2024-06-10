رئيس الإمارات يهنئ الملك عبدالله الثاني باليوبيل الفضي لجلوسه على العرش

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، باليوبيل الفضي لجلوسه على العرش.

ويذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية تحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

ويعد اليوبيل الفضي مناسبة وطنية مهمة لتسليط الضوء على الإنجازات التي شيدها الأردنيون بقيادة جلالة الملك، وكيف واجه الأردن بحكمة وقوة تحديات مصيرية، وكيف قاد جلالته مسيرة تحديث الدولة الأردنية والانتقال بها إلى القرن الحادي والعشرين.