العالم اليوم - تقلص عجز الميزانية الروسية في مايو مع تراجع الإنفاق الشهري

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 03:24 مساءً - قالت وزارة المالية الروسية، الاثنين، إن عجز الميزانية تقلص في مايو إلى 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 0.8 بالمئة في الشهر السابق، وسط تراجع الإنفاق الشهري إلى أدنى مستوى هذا العام.

ولا يزال الإنفاق الإجمالي أعلى بشكل حاد مقارنة مع عام 2023، إذ ارتفع 18.9 بالمئة في الفترة من يناير إلى مايو، مع تخصيص موسكو موارد مالية ضخمة لقطاع الدفاع من أجل الحرب في أوكرانيا.

وقالت الوزارة نقلا عن بيانات أولية إن العجز في الأشهر الخمسة الأولى من العام وصل إلى 983 مليار روبل (11.04 مليار دولار)، مقارنة مع 3.03 تريليون روبل في الفترة نفسها من عام 2023 وانخفاضا من 1.48 تريليون روبل في الفترة من يناير إلى أبريل هذا العام.

وأوضحت الوزارة أن الإيرادات زادت في الفترة من يناير إلى مايو 45.5 بالمئة على أساس سنوي.

وقفزت إيرادات قطاع النفط والغاز 73.5 بالمئة، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى باستثناء النفط والغاز 34.1 بالمئة مدعومة بإيرادات ضريبية أعلى من المخطط لها.