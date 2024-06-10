العالم اليوم - "دريك آند سكل" تشطب 4.1 مليار درهم من مديونيتها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 03:24 مساءً - أعلنت شركة دريك آند سكل انترناشونال، عن شطب المديونيات المالية والتجارية بالكامل بمبلغ 4.18 مليار درهم.

وأكدت الشركة في بيان صادر الاثنين، استكمال كافة متطلبات خطة إعادة الهيكلة وذلك بعد قيامها بإصدار الصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم لدائني الشركة وفق خطة إعادة الهيكلة لمصلحة الدائنين الماليين والتجاريين الذين تعادل أو تزيد مديونيتهم عن مليون درهم.

وأكد المهندس شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال، استكمال الشركة لجميع المتطلبات الأخرى المقررة في خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها مع الدائنين الماليين والتجاريين والموافق عليها من قبل المحاكم المختصة، والمتمثلة في زيادة رأس المال الجديد بما يفوق الـ 450 مليون درهم والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

يذكر أن الشركة باشرت بالتسويات النقدية للدائنين الذين بلغت مديونيتهم أقل من مليون درهم وبمبلغ إجمالي 13.6 مليون درهم وفقاً لقائمة الدائنين النهائية والتي تم نشرها بتاريخ 30 يناير 2024 تحت إشراف الخبير المعين من قبل المحكمة المختصة كأمين للإجراءات، إضافةً إلى أي مبلغ يتم تعديله بموجب الاعتراضات المقدمة لدى المحكمة.