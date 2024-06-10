العالم اليوم - محطة الأكسجين الوحيدة في غزة "مهددة بالتوقف التام"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 03:24 مساءً - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، إن محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة "مهددة بالتوقف التام".

وذكرت الوزارة في منشور على صفحتها على "فيسبوك": "خلال ساعات محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة التي تزود المرافق الصحية والمرضى مهددة بالتوقف التام، مما يعرض حياتهم لخطر الموت".

كما أشارت إلى "تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية".

وأضاف بيان الوزارة: "نناشد كل المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل".

وتوفي في أكثر من مرة عدد من المرضى نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأكسجين، في مستشفيات قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن عناصر حماس تحتمي بالمستشفيات، وتنفي الحركة هذا الاتهام وتقول إن تل أبيب تثير هذه المزاعم لتدمير قطاع الصحة في غزة.