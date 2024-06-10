نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «واشنطن تايمز»: حماس تتبعت تحركات النشطاء والمعارضين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعمت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، أن حركة حماس الفلسطينية ما دام تتبعت تحركات المعارضين والصحفيين والنشطاء وحتى الأشخاص العاديين طوال فترة حكمها في غزة.

وشن موقع “الكاشف” الفلسطيني، هجومًا على حركة حماس، واتهمها بوضع معارضيها والناشطين والصحفيين تحت رقابة مشددة، فضلًا عن توجيه حملات إعلامية ضدهم، مستعينًا بوثائق اعتبر أنها تدين الحركة الفلسطينية، وتكشف أسرار ما يسمى بجهاز الأمن العام، الذي كان يديره زعيم الحركة، يحيى السنوار بشكل مباشر، حسب الموقع.

وادعى موقع الكاشف أنه يمتلك الكثير من الوثائق والتقارير الصادرة عن جهاز الأمن العام في حركة حماس، والتي تحتوي على معلومات شخصية لسكان قطاع غزة، موضحا أن جهاز الأمن العام انتهج ممارسات ضد الحركات الفلسطينية الأخرى.

كما نشر الموقع بعض المعلومات عن شخصيات في هذا الجهاز والذين كانوا يتولون عمليات تتبع النشطاء والمعارضين.

ونقل موقع “واشنطن تايمز" عن الموقع أن الجهاز السري حمل اسم جهاز الأمن العام، وضم شبكة من المخبرين في غزة أبلغوا الشرطة عن أشخاص شاركوا في احتجاجات ضد حماس.

وشملت الوثائق التي نشرها الموقع 7 ملفات استخباراتية تتراوح بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2023، وتضم معلومات عن 10 ألاف فلسطيني على الأقل في غزة.

وأشار "واشنطن تايمز"، أن الوثائق التي نشرها موقع الكاشف أثارت جدلًا فلسطينيًا، وخاصة من قبل الحركات الفلسطينية الأخرى المعارضة لحماس.