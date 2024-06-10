نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن لقادة المنطقة: إذا كنتم تريدون وقف النار فاضغطوا على حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الضغط على حماس هو السبيل الوحيد لتفادي سقوط المزيد من المدنيين.

وأضاف بلينكن، اليوم الإثنين خلال جولة جديدة في الشرق الأوسط، موجهًا حديثه لقادة المنطقة إذا كنتم تريدون وقف النار فاضغطوا على حماس.

وأكد بلينكن، أنه لا ينبغي أن تبقى إسرائيل في غزة.

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين جولة جديدة في الشرق الأوسط "للدفع قدما باقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ويبدأ بلينكن هذه الجولة وهي الثامنة له في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر، في مصر على أن يتوجه في وقت لاحق الاثنين إلى إسرائيل.

وتهدف هذه الزيارة إلى "الدفع باتجاه إقرار مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو".