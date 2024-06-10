بلينكن: ننتظر رد حماس على مقترح بايدن بشأن غزة منذ 10 أيام

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنهم بانتظار رد حماس على مقترح بايدن بشأن غزة منذ 10 أيام.

وأضاف بلينكن، اليوم الإثنين خلال جولة جديدة في الشرق الأوسط، موجهًا حديثه لقادة المنطقة، أن الأغلبية الساحقة من الإسرائيليين والفلسطينيين ترغب بالسلام.

وأكد بلينكن، أنه لا ينبغي أن تبقى إسرائيل في غزة.

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاثنين جولة جديدة في الشرق الأوسط "للدفع قدما باقتراح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ويبدأ بلينكن هذه الجولة وهي الثامنة له في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر، في مصر على أن يتوجه في وقت لاحق الاثنين إلى إسرائيل.

وتهدف هذه الزيارة إلى "الدفع باتجاه إقرار مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو".