نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن يطالب الحكومات العربية بـ "الضغط على حماس" لقبول مقترح الهدنة في غزة، والسيسي يؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين وذلك في مستهل جولة ثامنة في المنطقة، لبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والدفع قُدمًا باقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة.

وطالب بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طالب الحكومات العربية بـ "الضغط على حماس" لقبول مقترح الهدنة في غزة، مشيرا إلى أن "الأغلبية الساحقة" من الاسرائيليين والفلسطينيين ترغب بالسلام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "حماس هي الطرف الوحيد الذي يعترض سبيل اتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفا خلال تصريحاته أنه من بالغ الأهمية "العمل على خطط اليوم التالي لحرب غزة".

وتطرق إلى أن "أفضل طريقة لضمان عدد أقل من الضحايا المدنيين هي الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار".

من جهته أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حسب بيان للرئاسة المصرية، خلال مباحثاته مع بلينكن على أهمية بذل الجهود الدولية الرامية إلى إزالة العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.