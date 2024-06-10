إعلام عبري: مقتل جنديين على الأقل وإصابة 10 آخرين برفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 06:31 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل جنديين على الأقل وإصابة 10 آخرين 6 منهم حالتهم من متوسطة إلى خطيرة من لواء جفعاتي بمدينة رفح الفلسطينية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية يفي نبأ عاجل.

وكشفت الوسائل عن انهيار مبنى في قطاع غزة من 5 طوابق بداخله جنود من الجيش، ونحو 8 منهم عالقون.

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إن إدارة بايدن حذرت إسرائيل بالأسابيع الأخيرة من فكرة حرب محدودة بلبنان، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتابعوا:" قلق متزايد في الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع من أن الوضع في لبنان يصل إلى نقطة تحول".

وأوضحوا أن منع نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله هدف رئيسي لإدارة بايدن من أجل وقف الحرب في غزة.

وأشاروا إلى أن إدارة بايدن ترى أنه من المستحيل استعادة الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية دون وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدوا أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أنها لا تعتقد أن حربا محدودة في لبنان هي خيار واقعي لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع.