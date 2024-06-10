نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" تعقدان اجتماعا في الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية عقد لقاء مع وفد من قيادة حركة "الجهاد الإسلامي" برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة.

وقالت "حماس" في بيان: "في لقاء يعكس وحدة المقاومة ميدانيا وسياسيا، استقبل الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد من قيادة الحركة أخاه المجاهد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ونائبه محمد الهندي خلال زيارتهم الحالية إلى الدوحة، حيث بحث الوفدان مجمل التطورات السياسية والميدانية وخاصة المتعلقة بالحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة".

وأضافت: "أكد الوفدان على وحدة المقاومة الفلسطينية في الميدان والسياسة لتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني على المستوى المرحلي والاستراتيجي، وأشادا بوحدة جبهة المقاومة وبساحات الإسناد في لبنان واليمن والعراق".

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن "الحضور توقف أمام صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وعطائه رغم المجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة والتي كان آخرها مجزرة مخيم النصيرات قبل يومين، وأشادا بأداء المقاومة وثباتها وقدرتها على الدفاع عن شعبنا ومواجهة عدوان الاحتلال وتوجيه الضربات المتتالية له وإجهاض أهدافه السياسية والعسكرية من حربه على القطاع".

وبحث الوفدان تطورات المفاوضات غير المباشرة والجهود المبذولة لوقف الحرب، مؤكدين أن "أي اتفاق يجب أن يتضمن وقفا دائما للعدوان وانسحابا شاملا من القطاع وإعادة الإعمار وإنهاء الحصار وصفقة تبادل جادة".

وأكدت "حماس" أن "الحضور استعرض أيضا أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وجرائم الاحتلال في الضفة والقدس وضرورة وضع حد لهذه الجرائم والعنصرية الصهيونية".