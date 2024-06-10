العالم اليوم - تباين في "وول ستريت" مع ترقب بيانات التضخم واجتماع الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 07:21 مساءً - تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الساعات الأولى من التداولات، الاثنين، مع توخي المستثمرين الحذر قبل صدور بيانات مهمة عن التضخم واجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

ويبحث المستثمرون عن دلائل تشير إلى موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إزاء تيسير السياسة النقدية هذا العام. تحركات الأسهم انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.26 بالمئة، إلى مستوى 38698 نقطة، وذلك بحلول الساعة 15:23 بتوقيت غرينتش. وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بشكل طفيف، قبل أن يعوض خسائره ويتجه إلى الاستقرار عند مستوى 5347.13 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.23 بالمئة، إلى مستوى 17170 نقطة. وتعرضت أسواق الأسهم لضغوط يوم الجمعة بعد أن أثار تقرير الوظائف الأميركي الذي جاء أقوى من المتوقع المخاوف من أن خطوة تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة لا تزال بعيدة.

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