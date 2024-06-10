العالم اليوم - مصر.. التضخم الأساسي السنوي يتراجع إلى 27.1 في مايو

انتم الان تتابعون خبر مصر.. التضخم الأساسي السنوي يتراجع إلى 27.1 في مايو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 يونيو 2024 08:18 مساءً - تباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن في مصر بأكثر مما توقعه المحللون إلى 28.1 بالمئة في مايو مقابل 32.5 بالمئة في أبريل، بحسب بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين.

وكان استطلاع شمل 19 محللا توقع أن يتراجع التضخم إلى 30.4 بالمئة في المتوسط، ليواصل تباطؤه بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في سبتمبر مسجلا 38.0 بالمئة.

وارتفعت أسعار الأغذية 31 بالمئة في مايو على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن التضخم الأساسي في مصر، الذي ‏يستثني أسعار الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، تراجع إلى 27.1 بالمئة على أساس سنوي في مايو من 31.8 بالمئة في أبريل.

وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو بعد قفزة مفاجئة في فبراير.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار 0.7 بالمئة في مايو، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية 3.0 بالمئة.

وسجل التضخم ارتفاعا على مدار عام حتى الآن، متأثرا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.