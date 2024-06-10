مالاوي: فشل جميع جهود التواصل مع طائرة نائب الرئيس المفقودة حتى الآن

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 08:25 مساءً - أعلن مكتب رئيس مالاوي، أن جميع جهود سلطات الطيران، للتواصل مع طائرة نائب الرئيس ساولوس تشيليما، منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن.

اختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي

وأعلنت رئاسة جمهورية مالاوي، الليلة، اختفاء طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما، و9 آخرين، وفشل تعقبها حتى الآن.

وقال مكتب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في البلاد، بأن طائرة عسكرية ملاوية غادرت ليلونجوي عاصمة ملاوي، اليوم الاثنين 10 يونيو في الساعة 09:17، وعلى متنها نائب الرئيس الدكتور ساولوس كلاوس تشيليما و9 آخرون، وكان من المقرر أن تهبط في مطار مزوزو الدولي في الساعة 10:02.

وأضاف البيان: على هذا النحو، أبلغ قائد قوات دفاع ملاوي، رئيس البلاد لازاروس مكارثي تشاكويرا، بالحادث، وألغى الرئيس منذ ذلك الحين مغادرته المقررة إلى جزر البهاما، وأمر جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية تفتيش.

وبدأت سلطات مالاوي عملية البحث والإنقاذ الفورية؛ لتحديد مكان الطائرة، لكن دون جدوى حتى الآن في التواصل مع طاقم الطائرة، أو تحديد موقعها، بعد ساعات من الاختفاء.