بلينكن: سنعمل على إيصال المساعدات لغزة حال وصلنا لاتفاق هدنة أم لا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 08:25 مساءً - وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى القاهرة اليوم الإثنين في بداية جولة في المنطقة لمناقشة تحقيق هدنة في قطاع غزة.

ملف المساعدات الإنسانية في غزة

وقال وزير الخارجية الأمريكية من مطار القاهرة: سنعمل على إيصال المساعدات حال وصلنا إلى إتفاق هدنة أم لا وعلى حماية المدنيين.

تطور الأوضاع في قطاع غزة

ويواصل العدوان الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر، مسفرا عن آلاف الشهداء والمصابين ولا سيما من الأطفال والنساء، كما أنه يستهدف تدمير البنية التحتية، والأملاك العامة والخاصة، والمستشفيات، وسط حالة من الإبادة الجماعية، لأهالي القطاع، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية حول نفاذ المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.