عاجل:- فقدان الاتصال بطائرة تقل نائب الرئيس في مالاوي: السلطات تبدأ عملية بحث وإنقاذ

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة في مالاوي اليوم، الإثنين، أن السلطات المحلية فقدت الاتصال بطائرة تقل نائب الرئيس، ساولوس تشيليما، ومسؤولين آخرين.

في بيان صادر عن الرئاسة، كلف الرئيس لازاروس شاكويرا جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بمهام البحث والإنقاذ للطائرة المفقودة.

وجاء في البيان أن "مكتب الرئيس ومجلس الوزراء يودان إبلاغ العامة أن الطائرة تابعة للجيش وعلى متنها نائب الرئيس ساولوس و9 آخرون. الطائرة فشلت في الهبوط المقرر بمطار مزوزو الدولي في الموعد المحدد".

وأضاف البيان أن "كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار باءت بالفشل".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس كلف جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة".