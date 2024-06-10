روغوف: القوات الروسية تعزز مواقعها في بلدة أوروجاينويه بدونِتسك الشعبية

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أحمد جودة - القاهرة - صرح فلاديمير روغوف رئيس لجنة شؤون السيادة بالمجلس الاجتماعي الروسي أن القوات الروسية عززت مواقعها في بلدة أوروجاينويه بجمهورية دونيتسك بعد تحرير بلدة ستارومايورسكويه المجاورة لها.

وقال روغوف في تصريح لوكالة "تاس": "مع تحرير بلدة ستارومايورسكويه سارت العمليات بشكل جيد في أوروجاينويه، الواقعة بالقرب منها، هناك نجاح ملحوظ.. القوات الروسية عززت مواقعها على طول خط الجبهة".

الدفاع الروسية: مقتل 1800 عسكري أوكراني وتدمير مخازن أسلحة ومسيرات وأسلحة غربية متنوعة

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دحر عدة ألوية قتالية للقوات الأوكرانية وتحرير قرى وتدمير مخازن أسلحة وإسقاط طائرة "ميغ-29" أوكرانية وعشرات المسيرات ومقتل مئات العسكريين الأوكرانيين.

وذكرت الوزارة أن قوات "الشرق" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو وحررت قرية ستارومايورسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.