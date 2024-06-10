واشنطن بوست: السنوار لن يوافق على صفقة بايدن لهذا السبب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 09:31 مساءً - قال مسئولون اليوم الإثنين، إن القيادة الأمريكية تعتقد أن زعيم حركة حماس فى غزة، يحيى السنوار، لن يوافق علي صفقة الرهائن ومقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنها ستؤدي في النهاية إلى تفكيك حركة حماس.

وأضاف المسئولون بحسب ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات الأسرى هي رغبة حماس في وقف دائم لإطلاق النار، فى مقابل تمسك إسرائيل بنصر كامل وهذا غير قابل للتحقيق في ظل المعطيات الحالية على الأرض.

مجلس الأمن يصوت على قرار أممي يدعم مقترح بايدن

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية، أن مجلس الأمن الدولي يصوت، اليوم الإثنين، على مشروع قرار أمريكي يدعم اقتراحا طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة.

مشروع قرار يدعو إسرائيل وحماس للالتزام بتطبيق مقترح بايدن

وقالت الولايات المتحدة أمس، إنها طلبت من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحماس للالتزام "دون تأخير" بتطبيق مقترح لوقف إطلاق النار في غزة دون أن تحدد موعدا لجلسة التصويت.

وقال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز في بيان: "دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأمريكي (...) الداعم للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي".