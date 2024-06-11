وزير الخارجية الصيني يدعو إلى الدفاع عن السلام والأمن بقوة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الاثنين خلال اجتماع وزراء خارجية دول "البريكس" على ضرورة حماية السلام والأمن العالميين بقوة.

وأضاف وانغ يي خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، “من الضروري تعزيز التصميم على حماية السلام والأمن وإعطاء زخم جديد للحل السياسي للقضايا الملحة”.

وتابع: "كما أظهر التاريخ مرارا وتكرارا فإن نمط تفكير الحرب الباردة وتواجه الأحلاف والتدخل الخارجي لا يمكن أن يحل المشاكل ولا يمكن أن يؤدي إلا إلى مشاكل وأزمات أكبر".

وأردف: "مهما كان الوضع صعبا لا يمكن التخلي عن الحوار والتشاور، ومهما تصاعد الصراع فمن الضروري الالتزام بقوة بالتسوية السياسية".

ويعقد وزراء خارجية دول البريكس اجتماعا يستمر يومين في نيجني نوفغورود، ويترأس الوفد الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن عدد الراغبين في التعاون مع "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون ينمو بشكل مطرد، وتتسع دائرة التفكير المماثل لتفكير موسكو وبكين حول العالم