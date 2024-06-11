العالم اليوم - أسعار النفط بين قوة الدولار ورهانات زيادة الطلب الموسمي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 07:21 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الثلاثاء مواصلة مكاسبها لليوم الثاني بفضل آمال ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود ومشتريات أميركية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وذلك رغم ارتفاع الدولار الذي حد من المكاسب.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0038 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 81.91 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 78.05 دولار.

وصعدت أسعار الخام نحو ثلاثة بالمئة، الاثنين، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف على الرغم من ارتفاع الدولار وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن إس تريدينج إن سوق النفط تلقت دعما من توقعات ارتفاع الطلب على الوقود هذا الصيف واحتمال تحرك الولايات المتحدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي إذا ظل الخام الأميركي تحت 79 دولارا.

وقال "بما أن خام غرب تكساس الوسيط يقترب من متوسط سعره في 200 يوم، نتوقع أن تظل أسعار النفط قريبة من المستويات الحالية لفترة من الوقت".

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم لرويترز الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة يمكن أن تسرع معدل تعويض النقص في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي مع اكتمال أعمال صيانة بحلول نهاية العام. وتريد واشنطن إعادة شراء النفط بسعر 79 دولارا تقريبا.

وقال محللون في غولدمان ساكس إنهم يتوقعون ارتفاع خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل في الربع الثالث، مشيرين إلى أن الطلب القوي على النقل خلال الصيف سيدفع سوق النفط إلى عجز في الربع الثالث قدره 1.3 مليون برميل يوميا.