العالم اليوم - ردا على حزب الله.. إسرائيل تستهدف "حشد القوة اللوجستية"

انتم الان تتابعون خبر ردا على حزب الله.. إسرائيل تستهدف "حشد القوة اللوجستية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

ووفقاً للجيش، فإن المنشأة الموجودة في منطقة بعلبك تابعة للوحدة 4400 التابعة لحزب الله، والتي يقول إنها مكلفة بـ "حشد القوة اللوجستية"، بما في ذلك تسليم الأسلحة إلى لبنان وداخل البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب عدة أهداف أخرى لحزب الله، بما في ذلك مجمع عسكري ومبنيين، في عيترون، بحسب الجيش.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الضربات جاءت ردا على إسقاط حزب الله طائرة عسكرية بدون طيار فوق جنوب لبنان الإثنين.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر عسكري قوله إن "ثلاثة عناصر من حزب الله قتلوا في غارة إسرائيلية بشمال شرق لبنان".

وذكر المصدر أن "ثلاثة عناصر من حزب الله قتلوا بتسعة صواريخ إسرائيلية استهدفت رتلا من صهاريج النفط ومبنى في محلة حوش السيد علي" في قضاء الهرمل تدمر كليا، متحدثا أيضا عن سقوط ثلاثة جرحى.

وشهدت الحدود الجنوبية اللبنانية تزايد الأعمال القتالية على مدى الأسبوع المنصرم، إذ يهاجم الجيش الإسرائيلي وحزب الله مواقع خارج المنطقة الحدودية التي يتركز فيها تبادل إطلاق النار.