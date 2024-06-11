نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصلت بعثة الحج الرسمية تفويج حجاج البعثة المصرية من "القرعة والتضامن والسياحة" إلى مكة المكرمة.

وقد وصل الفوج الثامن والأخير من أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، الذي يضم حجاجًا من محافظات "أسيوط والمنوفية وشمال سيناء"، إلى الأراضي المقدسة، ليكتمل بذلك وصول 7500 حاج من الجمعيات الأهلية.

متابعة الخدمات المقدمة للحجاج

حرصت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على التواصل هاتفيًا مع أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، للاطمئنان على صحة الحجاج ومتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بتقديم جميع الخدمات لهم، لكي يؤدوا المناسك بسهولة ويسر.

تسهيلات وإجراءات للحجاج

أوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن موسم الحج هذا العام يشهد العديد من الإجراءات التي تهدف إلى التيسير على الحجيج في أداء المناسك، مثل توفير حقائب للإجراءات الاحترازية وملابس الإحرام للرجال والسيدات، والتعاقد على وسائل انتقال حديثة ومكيفة، لنقل الحجاج من المطار إلى فنادق الإقامة وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك إلى المشاعر المقدسة.

خدمات إضافية وتوجيهات

أضاف عبدالموجود أن وزارة التضامن تسعى لتقديم أفضل البرامج للحجاج، بما في ذلك خدمة الوعظ والإرشاد التي يقدمها الوعاظ والواعظات من وزارة الأوقاف ودار الإفتاء.

كما تم توفير دليل للحجاج يشمل جميع الإجراءات والإرشادات المتعلقة برحلة الحج.

وأشار إلى أن مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات تتوفر بها كافة الخدمات، وهي مكيفة الهواء وتقدم خدمة إعاشة كاملة.

انتهاء تفويج حجاج بعثة القرعة

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية، رئيس بعثة الحج الرسمية، انتهاء تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وأوضح أن الفوج الأخير الذي وصل من المدينة المنورة يضم 397 حاجًا، ليكتمل بذلك وصول إجمالي عدد حجاج بعثة القرعة بمكة المكرمة إلى 14،500 حاج.

نصائح وإرشادات للحجاج

ناشد رئيس بعثة الحج الرسمية الحجاج بضرورة ارتداء بطاقة "نُسك" الذكية وكارت التعارف الخاص بهم في جميع تحركاتهم، وذلك لتمييزهم عن الحجاج غير النظاميين.

الإحصائيات الرسمية السعودية

أعلنت السلطات السعودية أنه منذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج. وتم ضبط أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين، بينهم 153،998 أجنبيًا جاؤوا بتأشيرات سياحية.

وذكر مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية للحج، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن الأمن العام تمكن من ضبط 140 حملة حج وهمية و64 ناقلًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج.