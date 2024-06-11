العالم اليوم - انتخاب سلطان الجابر رئيسا لمجلس إدارة "بريسايت"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:21 صباحاً - أعلنت "بريسايت" لتحليل البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، عن انتخاب الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيساً لمجلس إدارة "بريسايت".

ويعمل الدكتور سلطان الجابر من خلال المهام التي يتولاها، على تنفيذ رؤية القيادة بترسيخ مكانة دولة الإمارات و"أدنوك" مورّداً عالمياً موثوقاً للطاقة، وتعزيز ريادة الدولة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستثمار في تطوير التقنيات الحديثة، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي بما يدعم الأجندة الوطنية للدولة الإمارات.

وانتخب مجلس الإدارة منصور المنصوري نائباً لرئيس المجلس، ورئيساً للجنة التنفيذية.

وقال منصور المنصوري، إن انتخاب الدكتور سلطان الجابر رئيساً لمجلس إدارة "بريسايت" يمثل إضافة كبيرة وقيّمة لمجلس إدارة الشركة والمساهمين فيها، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وبفضل الخبرات الفريدة التي يتمتع بها كل عضو من أعضائه، ملتزم ببذل كافة الجهود لتسريع نمو "بريسايت" على الصعيدين المحلي والعالمي.

وأضاف المنصوري، أنه وفي ظل الثورة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ستقود "بريسايت" مبادرات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، ما سيخلق تأثيراً إيجابياً ملموساً، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بتحقيق الريادة في مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والإنتاجية والازدهار بشكل عام.

وقال توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إن وجود الدكتور سلطان الجابر رئيساً لمجلس الإدارة ومنصور المنصوري نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة بريسايت، خطوة مهمة ستمنح الشركة زخماً كبيراً لتحقيق المزيد من النمو، ما سيسمح لنا بتلبية الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتحقيق المزيد من النجاح للشركة.

يذكر أن مساهمي شركة "بريسايت" وافقوا في مايو 2024 على الاستحواذ على 51 بالمئة من شركة "إيه آي كيو" مع احتفاظ "أدنوك" بحصة 49 بالمئة؛ وكجزء من الصفقة، أصبحت "أدنوك" مساهماً في شركة "بريسايت" بنسبة 4 بالمئة، وتركز الكيانات الثلاثة على تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة لقطاع الطاقة.