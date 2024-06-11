العالم اليوم - في موسم العطلات.. كيف تحمي نفسك من أمراض السفر؟

انتم الان تتابعون خبر في موسم العطلات.. كيف تحمي نفسك من أمراض السفر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:21 صباحاً - أمراض وتعب السفر من أكثر الأعراض شيوعا خلال مواسم العطلات. فقد تنغص عليك الأمراض المعدية، على اختلاف أشكالها رحلتك.

ووفق خبراء فإن تغير الجو والطعام وإضطراب الساعة الداخلية للجسم قد تكون من أكثر الأعراض شيوعا.

وينصح أطباء بالتأكد من كل منطقة قبل السفر إليها.. ومعرفة إذا ما كانت بحاجة إلى لقاح أو أدوية معينة.

ويوضح أستاذ أمراض الباطنة، الدكتور عبد الهادي خضر، خلال مداخلته لبرنامج "الصباح" على دوت الخليج" :