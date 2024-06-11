العالم اليوم - تعليق مؤقت لاتفاق التعاون الشامل بين روسيا وإيران

انتم الان تتابعون خبر تعليق مؤقت لاتفاق التعاون الشامل بين روسيا وإيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 12:24 مساءً - ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية أن اتفاقا جديدا بين موسكو وطهران للتعاون الشامل جرى تعليقه مؤقتا بسبب مشاكل تواجه الشركاء الإيرانيين.

ونقلت الوكالة عن زامير كابولوف المسؤول بوزارة الخارجية القول "هذا قرار استراتيجي لقيادة البلدين".

وأضاف أن "العملية... توقفت بسبب المشاكل التي تواجه شركاءنا الإيرانيين".

ولم يصدر تعليق بعد من الجانب الإيراني.

ووطدت روسيا وإيران العلاقات في السنوات القليلة الماضية، وعارضتا ما تعتبرانه سياسة خارجية أميركية مضرة في مسعى لإقامة ما تصفانه بنظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة.

وتم الإعلان عن العمل على اتفاق مهم جديد بين موسكو وطهران في سبتمبر 2022 خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية الإيرانية في ذلك الوقت الراحل إبراهيم رئيسي.

ولقي رئيسي حتفه في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو. وكان ينظر للسياسي، الذي كان من غلاة المحافظين، على أنه خليفة محتمل للمرشد الإيراني علي خامنئي.