العالم اليوم - في السجن.. نجم ريال مدريد السابق يتعلم مهنة جديدة

انتم الان تتابعون خبر في السجن.. نجم ريال مدريد السابق يتعلم مهنة جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 12:24 مساءً - يسعى النجم البرازيلي السابق روبينيو إلى تعلم مهنة جديدة خلف القضبان، حيث يقضي عقوبة سجنية مدتها تسع سنوات.

ويقضي لاعب ريال مدريد السابق، تسع سنوات في سجن برازيلي بتهمة الاغتصاب.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن روبينيو البالغ من العمر 40 عاما يتلقى داخل السجن دورة تدريبية في مجال الإلكترونيات.

وأضافت: "يتعلم المليونير، الذي تقدر ثروته الصافية بـ60 مليون جنيه إسترليني، كيفية إصلاح التلفزيون والراديو وغيرها من الأجهزة الكهربائية المنزلية".

ويأتي ذلك ضمن برنامج عمل تقترحه إدارة السجن، ويهدف إلى تعليم النزلاء مهارات جديدة استعدادا لإطلاق سراحهم في المستقبل.

وذكر محامي روبينيو، ماريو روسو فال، أن اللاعب السابق يعد "سجينا نموذجيا منذ سجنه في مارس الماضي".

وتابع: "روبينيو يتعامل مع الأمر بتواضع وهدوء، إنه سجين مثالي وليست لديه أي مشاكل مع السجناء الآخرين".