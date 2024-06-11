بلينكن: نتنياهو أكد التزامه باقتراح وقف إطلاق النار.. وموقف حماس «يبعث الأمل»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 12:31 مساءً - قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «أعاد تأكيد التزامه» باقتراح وقف إطلاق النار في غزة خلال لقائهما في إسرائيل.

وأوضح بلينكن «التقيت نتنياهو الليلة الماضية وأكد مجددا التزامه بالاقتراح»، مضيفا أن ترحيب حماس بقرار وقف إطلاق النار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، إشارة تبعث «الأمل» وأن ما يصدر من حديث عن قيادة الحركة الفلسطينية في قطاع غزة هو الأهم.

وكان القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري قد أكد لرويترز اليوم إن «حماس قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل».

وأضاف أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية في حماس في الخارج «الإدارة الأميركية أمام اختبار حقيقي للوفاء بتعهداتها بإلزام الاحتلال بالوقف الفوري للحرب كتنفيذ لقرار مجلس الأمن».

وذكر وزير الخارجية الأميركي، بعد سلسلة لقاءات أجراها في تل أبيب، أن المحادثات حول خطط ما بعد وقف إطلاق النار في غزة ستستمر بعد ظهر اليوم الثلاثاء وفي اليومين المقبلين، مشددا: «يتعين أن تكون لدينا هذه الخطط».

وقال زعيم حزب المعسكر الرسمي في إسرائيل بيني غانتس إنه أكد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن – خلال لقائهما في تل أبيب – أهمية ممارسة الضغط على الوسطاء؛ لإقناع حركة حماس بقبول مقترح إسرائيل لإطلاق سراح المحتجزين.

وذكر غانتس أنه أبلغ بلينكن بأنه سيدعم أي خطة مسؤولة تؤدي إلى عودة المحتجزين.

في سياق متصل، عقد وزير الخارجية الأميركي اجتماعا مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد. وقال لابيد إنه أكد لبلينكن ضرورة تنفيذ صفقة التبادل، مشددا على أنه لن يشعر بالراحة حتى إعادة جميع المحتجزين.

ووصل بلينكن إسرائيل أمس، في إطار زيارة للمنطقة بهدف التوصل لاتفاق إطلاق نار في غزة، بدأها بزيارة القاهرة ثم إسرائيل.

وقبيل مغادرته القاهرة، دعا بلينكن إلى ممارسة ضغوط على حركة حماس من أجل قبول الاتفاق المطروح.

وبحث وزير الخارجية الأميركي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس مقترح وقف إطلاق النار بغزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وزعم بلينكن أن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق وقف إطلاق النار, وتحدث عن أهمية العمل على خطط لليوم التالي بعد انتهاء الحرب.