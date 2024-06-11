العالم اليوم - "أكوا باور" تعلن إصدار أسهم حقوق أولوية بـ 1.9 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر "أكوا باور" تعلن إصدار أسهم حقوق أولوية بـ 1.9 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 01:25 مساءً - أعلنت شركة المرافق العامة السعودية أكوا باور، الثلاثاء، أنها تخطط لجمع 7.125 مليار ريال (1.9 مليار دولار) من خلال‭‭ ‬‬إصدار أسهم حقوق أولوية، وهو ما سيتم استخدامه لدعم خطط النمو وتعزيز مركزها المالي.

وقالت أكوا باور، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي في السعودية)، إن الإصدار سيسمح للشركة "بترسيخ استراتيجية النمو الخاصة بها والتي تهدف الى مضاعفة أصولها المدارة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وتعزيز مركزها المالي".

وقالت الشركة في إفصاح للجهات التنظيمية إن ذلك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ومساهمي أكوا باور في الجمعية العامة غير العادية.

ومع أهداف النمو القادمة، تقدر الشركة أن متوسط حصتها في الإستثمارات السنوية بين عامي 2024 و2030 سترتفع بشكل كبير إلى 2 مليار دولار - 2.5 مليار دولار سنويًا مقارنة بالفترة السابقة والتي بلغت 1 مليار دولار - 1.3 مليار دولار سنويًا. وستسمح هذه الزيادة في رأس مال الشركة مواصلة الاستثمار في نمو محفظتها مع الحفاظ على مركز مالي قوي، بحسب بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.