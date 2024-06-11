عاجل:- وفاة نائب رئيس مالاوي في حادث تحطم طائرة مأساوي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة في مالاوي وفاة نائب رئيس البلاد، الدكتور ساولوس تشيليما، مع 9 ركاب آخرين، بينهم زوجته، في حادث تحطم طائرة في سلسلة جبال تشيكانجاوا.

تفاصيل الحادث

وفقًا لمكتب الرئيس ومجلس الوزراء في مالاوي، غادرت الطائرة العاصمة ليلونجوي بعد الساعة التاسعة صباحًا بقليل يوم الاثنين، وكان من المفترض أن تهبط في مطار مزوزو الدولي شمالي البلاد بعد الساعة العاشرة صباحًا، لكن الطائرة لم تصل إلى وجهتها.

تصريح الرئيس

في خطاب متلفز للأمة، قال الرئيس لازاروس تشاكويرا إن الطائرة لم تتمكن من الهبوط في المطار بسبب ضعف الرؤية.

وصدرت تعليمات للطائرة بالعودة إلى العاصمة، لكن بعد وقت قصير من ذلك، فقدت مراقبة الحركة الجوية الاتصال بالطائرة واختفت من شاشات الرادار.

بيان رسمي

أوضح البيان أن الطائرة التابعة لقوة دفاع مالاوي خرجت عن الرادار بعد مغادرتها العاصمة ليلونجوي، وكان من المقرر أن تهبط في مطار مزوزو الدولي، إلا أن الطائرة تحطمت قبل الوصول إلى وجهتها، مما أسفر عن وفاة جميع الركاب.