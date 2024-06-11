نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بريسايت" تعلن انتخاب سلطان الجابر رئيسا لمجلس إدارتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتخبت "بريسايت" لتحليل البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيسًا لمجلس إدارتها.

ويذكر أن الدكتور سلطان الجابر، يعمل من خلال المهام التي يتولاها، على تنفيذ رؤية القيادة بترسيخ مكانة دولة الإمارات و"أدنوك" مورّدًا عالميًا موثوقًا للطاقة، وتعزيز ريادة الدولة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستثمار في تطوير التقنيات الحديثة، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي بما يدعم الأجندة الوطنية للدولة الإمارات.

كما انتخب مجلس الإدارة منصور المنصوري نائبًا لرئيس المجلس، ورئيسًا للجنة التنفيذية.

