رئيس وزراء سلوفينيا يدعو أوروبا لمناصرة القضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 04:36 مساءً - أكد رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة للقيام بكل جهودها للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى، داعيا الدول الأوروبية إلى مناصرة القضية الفلسطينية حتى الوصول إلى حل شامل وعادل.

وأعرب جولوب ـ أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى للاستجابة الإنسانية الطارئة فى غزة، الذى تنظمه مصر والأردن والأمم المتحدة بمدينة البحر الميت الأردنية ـ عن امتنانه لجهود كل من مصر والأردن والأمم المتحدة غير المسبوقة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة-

وقال إن سلوفينيا ليست اكبر دولة في العالم ولكنها مستعدة للقيام بكل جهودها بصفتها عضو في الاتحاد الأوروبي،وعضو غير دائم في مجلس الامن حتى الوصول حل سلمي.

وأشار الى أن سلوفينيا دعت أمام الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن باستقلالية الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تتعلق بوقف اطلاق النار والوصول الى حل شامل وسلام دائم .

وأضاف أن سلوفينيا انضمت وشاركت مع الجهود المقدمة من الأردن للشعب الفلسطيني في غزة،حيث قدمت الدعم عندما كان العدوان الاسرائيلي على أعلى مستوياته وذلك بهدف بناء الثقة بين الشعوب والدول ، مؤكدا أن الحل السلمي يأتي عبر حل الدولتين ولذلك اعترفت سلوفينيا بالدولة الفلسطينية لانه لا مستقبل دون سلام دائم وشامل.