العالم اليوم - ضربة لآمال سوريا المونديالية.. خسارة قاسية في اليابان

انتم الان تتابعون خبر ضربة لآمال سوريا المونديالية.. خسارة قاسية في اليابان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 05:26 مساءً - منيت سوريا بخسارة ساحقة على أرض اليابان بنتيجة صفر-5، الثلاثاء، فباتت آمالها ضئيلة بالتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لمونديال 2026.

وتجمد رصيد "نسور قاسيون" عند 7 نقاط من 6 مباريات في الجولة السادسة الأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية من الدور الثاني، مقابل 6 لكوريا الشمالية التي باتت بحاجة إلى التعادل في وقت لاحق أمام ميانمار المتواضعة ومتذيلة الترتيب من دون أي فوز، لتلحق باليابان إلى الدور الثالث وبالتالي إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

وكانت سوريا فوتت فرصة حسم تأهلها الذي كان سيتحقق بالتعادل، بخسارتها أمام كوريا الشمالية في لاوس 0-1 بهدف قاتل.

وبسطت اليابان سيطرتها منذ بدايتها في المباراة الأولى المقامة في هيروشيما منذ 20 سنة، وسجلت ثلاثية في الشوط الأول حملت توقيع أياسي أويدا مهاجم فينورد الهولندي (13)، ريتسو دوان جناح فرايبورغ الألماني (19) والمدافع ثائر كروما (21 خطأ في مرمى فريقه).

وفي الثاني، تابعت اليابان هوايتها مضيفة هدفين عن طريق يوكي سوما (73 من ركلة جزاء) وتاكومي مينامينو جناح موناكو الفرنسي (85).

وكانت اليابان التي حققت العلامة الكاملة والطامحة للتأهل مرة ثامنة تواليا إلى كأس العالم، فازت بالنتيجة عينها ذهابا في جدة، رافعة رصيدها إلى 24 هدفا في 6 مباريات.

ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.