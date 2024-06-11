نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: قبلنا قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال القيادي في حماس سامي أبو زهري لـ "رويترز"، الثلاثاء، إن الحركة "قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى، وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل".

وأضاف أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج: "الإدارة الأميركية أمام اختبار حقيقي للوفاء بتعهداتها، بإلزام الاحتلال بالوقف الفوري للحرب تنفيذا لقرار مجلس الأمن".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مشروع قرار صاغته واشنطن، يدعم مقترحا طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وجاء تبني المجلس لمشروع القرار بـ14 صوتا، مع امتناع روسيا عن التصويت.

وتعد هذه المرة الأولى التي يؤيد بها مجلس الأمن خطة لوقف إطلاق النار في غزة، منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 8 أشهر.

وكشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أعاد تأكيد التزامه" باقتراح وقف إطلاق النار في غزة خلال لقائهما في القدس.

وقال بلينكن: "التقيت رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية وأكد مجددا التزامه بالاقتراح"، مضيفا أن ترحيب حماس بقرار وقف إطلاق النار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي الإثنين إشارة "تبعث الأمل".

وتابع: "المحادثات حول خطط ما بعد وقف إطلاق النار في غزة ستستمر بعد ظهر الثلاثاء وفي اليومين المقبلين"، مشددا على أنه "يتعين أن تكون لدينا هذه الخطط".

