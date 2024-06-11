نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن: أبلغنا إسرائيل بضرورة الانسحاب من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده أبلغت إسرائيل بضرورة الانسحاب من غزة.

وأعلن بلينكن عن خلال مؤتمر صحفي، اليوم، عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية بـ 440 مليون دولار للفلسطينيين، حسب ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال "بلينكن" في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة المنعقد في البحر الميت في الأردن،:"نحن هنا نعترف بضرورة اتخاذ إجراءات فورية للعمل الإنساني في غزة"

وأشار بلينكن إلى أن المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن بشأن غزة هو الأفضل ويحظى بقبول إسرائيل، مشيرا إلى أن بيان حماس الذي يدعم قرار الأمم المتحدة بادرة تبعث على الأمل.

أضاف بلينكن، أثناء مظاهرة لأهالي المحتجزين ترفع لافتات بضرورة إنهاء العدوان الاسرائيلي وإعادة ذويهم، أن واشنطن تعمل على مقترح صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين وخطة اليوم التالي لغزة.