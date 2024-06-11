نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن راشد يعتمد 2160 قرارًا سكنيًا جديدًا للمواطنين بـ 1.68 مليار درهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتماد 2،160 قرارًا سكنيًا جديدًا للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم.

وقال عبر منصة "إكس": اعتمدنا ضمن أعمالنا في مجلس الوزراء 2،160 قرارًا سكنيًا جديدًا للمواطنين ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 1.68 مليار درهم.

وتابع: واعتمدنا أيضًا مشروعًا لتبسيط وتقليل الاجراءات ضمن البرنامج بالتعاون بين 24 جهة حكومية واتحادية.. ليكون التعامل مع جهة واحدة بدل 11 جهة.. وتقليل عدد الوثائق لاعتماد الموافقة على القرض السكني من 10 وثائق إلى وثيقتين فقط.

وقال الشيخ محمد بن راشد: نشكر فرق العمل التي تواصل جهودها لتصفير البيروقراطية وإعادة هندسة كافة الإجراءات الحكومية لتبسيطها وتقليلها وتسهيل حياة المراجعين والمواطنين.