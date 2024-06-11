نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباكات عنيفة في بلدة كفرذان غربي جنين بعد كشف "تسلل" قوة إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد "كشف تسلل قوات خاصة إسرائيلية لبلدة كفرذان غرب جنين".

وذكرت قناة "فلسطين اليوم" أن "المقاومة كشفت تسلل قوات خاصة إسرائيلية لبلدة كفرذان غرب جنين"، وأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية نحو البلدة.

وأشارت "فلسطين اليوم" أن "المقاومة فجرت عددا من العبوات الناسفة بقوات الاحتلال الخاصة المتسللة للبلدة"، لافتة إلى أن القوات الخاصة "حاصرت منزلا عند المدخل الرئيس للبلدة".

وأضافت القناة أن القوات الإسرائيلية "أطلقت عددا من طائرات "الدرون" المسيّرة في أجواء كفرذان"، مؤكدة إصابة قلسطيني جراء تواصل الاشتباكات المسلحة.

ولفتت "فلسطين اليوم" إلى أن "المقاومة استهدفت بالرصاص شاحنة النقل التي استخدمتها قوات الاحتلال الخاصة في عملية التسلل"، مشيرة إلى "دخول طيران الاحتلال المروحي الحربي لأجواء البلدة".

هذا وقالت "كتيبة جنين" في "سرايا القدس" ببيان لها: "مجاهدو الكتيبة في مجموعات كفرذان يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة قد تسللت للمنطقه".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينة باشتعال النيران في منزل قصفته القوات الإسرائيلية بصواريخ محمولة على الكتف في البلدة.