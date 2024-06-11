العالم اليوم - إدانة ابن الرئيس الأميريكي في قضية حيازة سلاح ناري

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 07:21 مساءً - دانت هيئة محلّفين هانتر بايدن الثلاثاء بتهم تتعلّق بحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية عندما كان مدمن مخدرات، في إطار أول محاكمة في قضية جنائية في التاريخ تستهدف نجل رئيس أميركي في منصبه.

وأدين نجل الرئيس جو بايدن والبالغ 54 عاما بجميع التهم الفدرالية الثلاث الموجّهة له، وفق ما ذكرت محطة "سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام الأميركية.

واتُهم هنتر بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عند ملء استمارة شراء مطلوبة فيدراليا أثناء شرائه سلاحا في عام 2018، ما يعد جناية.

يأتي الحكم في وقت يسعى والده للفوز بولاية رئاسية ثانية وبالتزامن مع خطاب مقرر للرئيس بشأن عنف الأسلحة النارية.

اجتمعت هيئة المحلفين لحوالى ثلاث ساعات على مدى يومين قبل التوصل إلى قرار إدانته.

ولم يدل هانتر بايدن بشهادته خلال المحاكمة التي استغرقت أسبوعا وجرت في مدينة ويلمينغتون في ديلاوير التي يتحدر منها بايدن.