مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة: الدعوة لوقف فوري ودائم للنار

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أحمد جودة - القاهرة - دعا مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان في ختام أعماله اليوم الثلاثاء، على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، مؤكدًا على أهمية وساطة مصر وقطر وأميركا من أجل اتفاق يضمن وقفا دائما للنار.

وطالب البيان المشترك لمؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة بتوفير الدعم اللازم والتمويل المستدام لتمكين الأونروا من القيام بعملها، وضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة للفلسطينيين المهجرين بقطاع غزة.

كما دعا لإطلاق مسار لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

والدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والمحتجزين.

تيسير دخول المساعدات

وكان القادة المشاركون في القمة قد دعوا إلى تيسير دخول المساعدات وبكميات أكبر إلى القطاع الذي دمرته الحرب، معربين عن دعمهم لوقف إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته أمام المؤتمر "المجازر واعمال القتل المرتكبة في غزة لاتضاهي من حيث سرعة وتيرتها وحجمها أي أعمال أرتكبت خلال السنوات التي قضيتها كأمين عام".

وتابع "لقد آن أوان وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن... يجب أن تتوقف هذه الفظاعات".