نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة ترفض اتهامات لموظفيها محتجزين في اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الحوثيين في اليمن بالإفراج "فورًا" عن موظفي الأمم المتحدة وعناصر إغاثة آخرين رافضا الاتهامات الموجهة لهم بـ "الانتماء لشبكة تجسس".

وأصدر تورك بيانا اليوم الثلاثاء جاء فيه: "أرفض رفضا قاطعا الادعاءات بحق موظفينا، وأشعر بقلق عميق إزاء ظروف احتجازهم"، مطالبا بالإفراج "الفوري وغير المشروط عنهم".

وأعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن، أمس، "القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية، إشارت إلى أنها مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)".

‎وقال جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في بيان له: "بعون الله وتوفيقه، تم إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية"، لافتا إلى أن "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو".

‎وأضاف البيان: "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"..تم تزويد شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم بشكل سري".

وتابع بيان الأجهزة الأمنية: "عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون استغلوا صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأمريكية لتنفيذ أنشطتهم التخريبية"، مشيرا إلى أنه "بعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء، استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية".