العالم اليوم - "أوبك": الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي في قطاعتها غير النفطية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 09:24 مساءً - أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة واصلت تحقيق نمو قوي في قطاعتها غير النفطية.

وذكرت "أوبك"، في تقريرها لشهر يونيو الصادر اليوم، أن القطاع غير النفطي في الإمارات سجل توسعاً بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ارتفاعاً من 5.8بالمئة في الربع الثالث من 2023.

ولفتت "أوبك"، إلى تسارع نمو قطاع البناء إلى 8.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 من 8 بالمئة في الربع الثالث، كما شهدت قطاعات الخدمات الرئيسية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 17.6بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ 11.8 بالمئة في الربع الثالث من 2023، بينما زادت خدمات النقل والتخزين بنسبة 10.3 بالمئة خلال الفترة نفسها.

وأشارت "أوبك" إلى أن البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تظهر أن 2023 كان عاماً قياسياً للسياحة في الإمارة، مع ارتفاع اعداد الزوار الدوليين بنسبة 19.4 بالمئة مقارنة بعام 2022، متجاوزاً مستويات 2019.

وأوضحت "أوبك"، أن المؤشرات المبكرة لعام 2024، تشير إلى عام قوي آخر في قطاع السياحة في دبي، مع ارتفاع عدد الزوار في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت "أوبك"، أن مصرف الإمارات المركزي أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 5.4 بالمئة من دون تغيير منذ يوليو 2023، وظل مؤشر مديري المشتريات ستاندرد آند بورز المعدل موسميًا لدولة الإمارات العربية المتحدة عند 55.3 في مايو، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه في أبريل، إذ لا يزال ضمن المنطقة التوسعية، مما يشير إلى استمرار النمو.

ولفت تقرير "أوبك"، إلى أن النمو المستمر في مؤشر مديري المشتريات ستاندرد آند بورز، جاء بدعم رئيسي من قطاع التصنيع مع زيادة بنسبة 51 أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن دولة الإمارات العربية المتحدة واصلت تحقيق نمو قوي في قطاعتها غير النفطية بالمئة في إصدار التراخيص الصناعية الجديدة في عام 2023.