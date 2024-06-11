العالم اليوم - "آزوف".. ما هي الوحدة الأوكرانية التي "عفت عنها واشنطن"؟

انتم الان تتابعون خبر "آزوف".. ما هي الوحدة الأوكرانية التي "عفت عنها واشنطن"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 09:24 مساءً - أعلنت وحدة "آزوف" الأوكرانية، الثلاثاء، أن واشنطن قررت منحها مساعدات عسكرية، بعد حظر دام 10 سنوات بسبب مخاوف من صلاتها بالدوائر القومية المتطرفة.

واكتسبت هذه الوحدة في أوكرانيا تقديرا لمشاركتها في الدفاع عن مدينة ماريوبول في الأشهر الأولى من الهجوم الروسي، لكنها مكروهة من موسكو التي تتهم عناصرها بأنهم "نازيون" ارتكبوا جرائم حرب.

وقالت الوحدة على "تلغرام": "أكدت السفارة الأميركية في أوكرانيا أن الوحدة الثانية عشرة الخاصة (آزوف) التابعة للحرس الوطني الأوكراني اجتازت التفتيش الذي يقتضيه القانون الأميركي، ويحق لها الحصول على المساعدة من الولايات المتحدة".

وأشادت الوحدة في منشورها بـ"صفحة جديدة في تاريخها".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية هذا القرار، لافتة إلى أنها أجرت "مراجعة شاملة"، و"لم تجد أي دليل على وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" من قبل هذه الوحدة الأوكرانية.

في المقابل، ندد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالقرار الأميركي.

وقال بيسكوف للصحفيين: "مثل هذا التحول المفاجئ في موقف واشنطن يظهر أنهم لن يتوقفوا عند أي أمر في محاولتهم سحق روسيا، مستخدمين أوكرانيا والشعب الأوكراني كأداة، وحتى أنهم مستعدون لكسب ود النازيين الجدد".

ما هي "آزوف"؟