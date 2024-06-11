روسيا: دول الغرب تتجاهل المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 09:31 مساءً - اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، الثلاثاء، الدول الغربية بتجاهل المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن تصرفات الغرب غالبًا ما تتعارض مع هذا الميثاق.

وأثناء اجتماعه مع نظرائه في مجموعة (بريكس)، شدد لافروف على ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز إطار القانون الدولي والمبادئ الجماعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا العالمية الملحة. وأوضح أن مثل هذه القرارات ستكون مشروعة وفعالة فقط عندما يتم احترام هذه المبادئ.

وأضاف أن القرارات التي يتخذها الغرب، خاصة في مجالات الاقتصاد والمالية والتجارة، غالبًا ما تنتهك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأشار لافروف إلى أن دول البريكس تتبنى نهجًا إيجابيًا مشتركًا فيما يتعلق بإصلاح نظام المؤسسات المتعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، فضلًا عن تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرها مجلس الأمن الدولي.