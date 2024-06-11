الهلال الأحمر: استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. استخدام الاحتلال سيارة إسعاف لتنفيذ مجزرة النصيرات جريمة حرب أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف في تنفيذ مجزرة النصيرات جريمة حرب. وطالبت الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جريمة النصيرات وردعه عن ارتكاب مجازر جديدة.