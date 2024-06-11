نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا لعرقلة المنشآت العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكرملين أن الهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا، لأنها تستهدف جزئيًا عرقلة إمدادات الكهرباء للمنشآت العسكرية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء: " بطبيعة الحال، شبكة الكهرباء هذه تكون مرتبطة بالبنية التحتية العسكرية في حالات معينة".

وكان بيسكوف يجيب على سؤال إذا كان نظام إمداد الطاقة في أوكرانيا يعد هدفًا عسكريًا قانونيًا.

ويستهدف الجيش الروسي محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية في أوكرانيا منذ مارس الماضي.

ووفقًا للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، فإن 80% من محطات الطاقة الحرارية ونحو ثلث محطات الطاقة الكهرومائية دمرت.

ووصفت منظمة العفو الدولية الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بجريمة حرب.