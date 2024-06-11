العالم اليوم - حماس والجهاد تردان رسميا على مقترح وقف القتال في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:21 مساءً - أعلنت حركتا حماس والجهاد، ليل الثلاثاء، تسليم الوسطاء المصريين والقطريين ردهما على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان مشترك للحركتين، إن الرد "يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام".

وأضاف البيان: "أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية".

وقال مسؤول مطلع على المحادثات، إن رد حماس على الاقتراح "يتضمن جدولا زمنيا جديدا لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك رفح".

كما أعلنت مصر وقطر تسلمهما ردا من حماس والفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة.

وقالت البلدان في بيان مشترك: "تعلن مصر وقطر تسلمهما اليوم (الثلاثاء) 11 يونيو الجاري، ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأميركي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين".

وأضاف بيان القاهرة والدوحة: "يؤكد الجانبان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة".