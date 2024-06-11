نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ترامب على محاكمة ابن بايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، على إدانة هانتر نجل جو بايدن، بـ3 تهم جنائية.

وقال ترامب، وفق مجلة "نيوزويك" الأمريكية: "لم تكن هذه المحاكمة أكثر من صرف نظر عن الجرائم الحقيقية لعائلة بايدن الإجرامية، التي جمعت عشرات ملايين الدولارات من الصين، وروسيا، وأوكرانيا".

وأضاف "سينتهي عهد المحتال جو بايدن على رأس الإمبراطورية الإجرامية لعائلة بايدن في 5 نوفمبر تشرين الثاني)، ولن يتمكن مرة أخرى من الوصول إلى الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية".

وفي وقت سابق، أدين نجل الرئيس جو بايدن، بالتهم الجنائية الثلاث الموجّهة لشرائه سلاحًا ناريًا في 2018 عندما كان مدمن مخدرات.

و بعد إدانته،قال هانتر لـ "نيوزويك": "أنا ممتن اليوم للحب والدعم الذي حظيت به الأسبوع الماضي من عائلتي وأصدقائي. "، وأضاف" نشعر بخيبة أمل بطبيعة الحال من القرار اليوم، لكننا نحترم هيئة المحلفين، وكما فعلنا طوال هذه القضية، سنواصل بقوة متابعة جميع التحديات القانونية المتاحة".

بايدن يدعم نجله

وفي أول تعليق على قرار الإدانة، عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، عن "حبّه ودعمه" لنجله، قائلًا: "نقبل الأمر" وأن القرار لن يمنعه وزوجته من دعم نجلهما، مضيفًا "كما قلت الأسبوع الماضي أنا الرئيس ولكني أب أيضًا، جيل وأنا نحب ابننا، ونحن فخوران جدا بالرجل الذي أصبح عليه اليوم".