سلوفينيا تعلن تخصيص 2.5 مليون يورو مساعدات لغزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة السلوفينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أنها ستخصص مبلغ 2.5 مليون يورو كمساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء السلوفيني روبرتغولوب قوله: "قررت الحكومة السلوفينية تخصيص مليونين ونصف مليون يورو إضافية من خلال برامج الأمم المتحدة المختلفة لتقديم مساعدات إنسانية فورية للشعب الفلسطيني".

ويشارك غولوب في مؤتمر دولي رفيع المستوى في الأردن حول الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء السلوفينية، ستتبرع السلطات بمليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".

كما سيتم تخصيص مليون يورو أخرى لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة و500 ألف يورو للمنظمات السلوفينية المشاركة في البرامج الإنسانية في منطقة الصراع في الشرق الأوسط.

وكان نواب مجلس الدولة السلوفيني قد صوتوا في 4 يونيو لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وأشار غولوب، إلى أن السلطات السلوفينية تعطي بذلك الأمل لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت وزيرة الخارجية تانيا فاجون إن سلوفينيا ستواصل السعي بمسؤولية وثبات من أجل السلام في الشرق الأوسط والتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقد اعترفت أيضا إسبانيا وايرلندا العضوان في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط حسب الدول الثلاث، فأثارت هذه الخطوة غضب تل أبيب.