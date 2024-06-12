نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: سنتخذ خطوات جريئة في قمة السبع لإظهار ضعف بوتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الثلاثاء، أن اجتماع مجموعة السبع الذي يبدأ في إيطاليا الخميس، سيتخذ خطوات جريئة لإظهار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يستطيع الصمود أمام المجموعة.

وقال كيربي، في إفادة صحافية: "سنتخذ خطوات جديدة لإلغاء قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة، وستشهدون في اجتماعات المجموعة، إجماعًا على الرغبة في استخدام هذه الأصول في مساعدة أوكرانيا، وسنعلن عن مجموعة جديدة مؤثرة من العقوبات وإجراءات مراقبة الصادرات"

وأضاف: "سنجعل من الصعب على الميسرين الماليين دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيتحدثان في المؤتمر الصحفي للقمة، لافتًا إلى أن بايدن سيعمل مع قادة فرنسا المنتخبين ديمقراطيًا، بغض النظر عمن هم.