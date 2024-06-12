قمة الأردن تدعم "مقترح بايدن" لوقف النار في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - دعا رؤساء "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، الذي عقد في الأردن، الثلاثاء، لوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن "جميع الرهائن والمحتجزين"، وزيادة حجم المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وأكد رؤساء المؤتمر في البيان الختامي، "أهمية وساطة مصر وقطر وأميركا من أجل اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في غزة".

وطالبوا بتوفير "الدعم اللازم والتمويل المستدام لتمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من القيام بعملها، كما طالبوا بضمان الظروف اللازمة "لعودة آمنة للفلسطينيين المهجرين بقطاع غزة".

وطالبوا في القمة بتيسير دخول المساعدات الإنسانية وبكميات أكبر إلى القطاع الذي دمرته الحرب، معربين عن دعمهم لوقف إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحدة.

وأعرب رؤساء المؤتمر عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.