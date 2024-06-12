العالم اليوم - مقتل قيادي بحزب الله في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 يونيو 2024 01:21 صباحاً - قُتل قيادي ميداني بارز في حزب الله، ليل الثلاثاء، في غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان أوقعت أيضاً ثلاثة قتلى آخرين، كما أفاد مصدر عسكري.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر إن "قيادياً ميدانياً رفيعاً في حزب الله قتل في غارة اسرائيلية على بلدة جويا في جنوب لبنان إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين"، مضيفاً أن القتيل هو "القيادي الأعلى في الحزب الذي يقتل منذ بداية التصعيد" بين حزب الله وإسرائيل.

جاء هذا بعدما أعلن حزب الله، الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية.

وقال في بيان إن عناصره "كمنوا لمسيّرة من نوع هيرمز 900 مسلحة بصواريخ" في الأجواء اللبنانية، وعند "وصولها إلى دائرة النار"، استهدفوها "وأصابوها وتم إسقاطها"، وفق فرانس برس.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مجمعاً عسكرياً لحزب الله في بعلبك يتبع الوحدة 4400 التي قال إنها مسؤولة عن تهريب الأسلحة من لبنان وإليه.

وأضاف في بيان على "تلغرام" أنه شن غارات على أهداف في عيترون بجنوب لبنان تشمل موقعاً عسكرياً ومبنيين عسكريين لـحزب الله.

وقال إن الضربات تأتي رداً على إسقاط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي كانت تحلق في سماء لبنان، أمس الاثنين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد، الاثنين، بأن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت رتل شاحنات قرب منطقة القصير على الحدود بين سوريا ولبنان والتي يسيطر «حزب الله» على جانبيها السوري واللبناني

ويدور الصراع بين إسرائيل وحزب الله بالتوازي مع حرب غزة، لكنه تصاعد في الأيام القليلة الماضية مما زاد المخاوف من اندلاع مواجهة أوسع بين الجانبين.

وتقول جماعة حزب الله، حليفة حماس، إن هجماتها تهدف إلى دعم الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في غزة.

وأجبر القتال، الذي يعد الأعنف بين حزب الله وإسرائيل منذ أن خاضا حربا في عام 2006، عشرات الآلاف من الناس على الفرار من منازلهم على جانبي الحدود.