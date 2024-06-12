نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر العربية: إسرائيل تغتال القيادي بحزب الله "محمد صبرا" في الغارة على جويا جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استهدفت مسيّرة إسرائيلية بـ3 صواريخ منزلًا لأحد المواطنين في بلدة جويا جنوب لبنان.

وبحسب ما نقلت قناة "العربية/الحدث" السعودية، على لسان مصادر، أن الغارة استهدفت اجتماعًا لعدد من قادة الصف الأول في الحزب قتلت 4 منهم.

وكشفت المصادر أن القيادي المستهدف يدعى "أبوطالب"، وهو قائد ما تسمى وحدة "النصر" في الجماعة.

وأضافت أن "أبو طالب" يعتبر أكبر مسؤول في الحزب يتم اغتياله منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان.

كما أكدت مقتل القيادي محمد صبرا، ومعه القيادي سليم صوفان من حزب الله في الغارة أيضًا.